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Kuşun ensesinden girip ağzından çıktı! Maganda yakalandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 13:17 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 15:23
Kuşun ensesinden girip ağzından çıktı! Maganda yakalandı

İstanbul Pendik'te kurşun ensesinden girerek ağzından çıkan genci vuran şahıs yakalandı. Şahsın evinde bulunan silaha el konuldu.

İstanbul’un Pendik ilçesi Velibaba Mahallesi’nde dondurma yemeye çıkan 17 yaşındaki Aykan Yazar dehşeti yaşadı. Yanından geçen araçtaki şahsın rastgele ateş açması çıkan kurşun, genç adamın ensesinden girip ağzından çıktı. 

 Yazar, şans eseri hayatta kalırken, polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

 

Kuşun ensesinden girip ağzından çıktı! Maganda yakalandı - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDI 

Çalışmaların devamında, şüpheli aracın sürücüsünün E.K. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şüpheli E.K., geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.K., adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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