Kütahya’da 2 çocuğunu kurtaran baba aynı suda boğuldu!

22 Eylül 2024 23:15 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 23:28

Kütahya'nın Ilıca Kaplıcaları Soğuksu mevkiinde meydana gelen olayda, Cemal Güneş isimli vatandaş, çocuklarıyla birlikte piknik yaparken beklenmedik bir felaketle karşılaştı. Yaklaşık 2 metre derinliğindeki, termal atıklarla kirlenmiş su birikintisine düşen çocuklarını kurtarmak suya atlayan Güneş, boğularak can verdi.

Kütahya'da termal atıkların oluşturduğu suda boğulma tehlikesi geçiren iki çocuğunu kurtaran baba, boğularak hayatını kaybetti. Olay, Ilıca Kaplıcaları Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal Güneş (45) çocuklarıyla birlikte piknik için Ilıca bölgesine gitti.

AFAD CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

Burada Güneş'in iki çocuğu yaklaşık 2 metre derinliğindeki su birikintisine girdi. Kısa süre sonra çocuklarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Güneş, çocuklarını kurtarmayı başardı. Baba ise suyun içinde gözden kayboldu. AFAD ekipleri, bir süre sonra Cemal Güneş'in cansız bedenine ulaşarak karaya çakırdı.

Güneş'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.