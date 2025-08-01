Kütahya'da peş peşe depremler! Kandilli'den açıklama geldi

Türkiye beşik gibi sallanıyor. Kandilli Rasathanesi​'nden alınan verilere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 07.15 sıralarında peş peşe deprem meydana geldi.

1 dakika içerisinde peşe peşe yaşanan depremlerin büyüklüğü 3.9 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 6.5 km olarak ölçüldü. Deprem kısa süreli paniğe neden olurken herhangi bir hasar bildirimi gelmedi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1951136567923298698

https://x.com/Kandilli_info/status/1951138076878614734

BİR DEPREM DAHA

Kütahya'nın Simav ilçesinde 07.17 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 4.9 km olarak ölçüldü.

https://x.com/Kandilli_info/status/1951138832859971771