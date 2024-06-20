Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

20 Haziran 2024 02:13 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 02:14

Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde feci bir kaza meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan otomobil, şerit değiştirirken başka bir otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 80 yaşındaki Cemile Y. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.