Kütahya'da feci kaza! İşçi servisi şarampole uçtu: Ölü ve yaralılar var

02 Aralık 2024 11:09 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 11:30

Kütahya'da işçileri taşıyan servis aracı kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kütahya​'nın Emet​ ilçesinde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İşçi servisinin devrildiği kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

MİDİBÜS​ ŞARAMPOLE SAVRULDU

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, kaza Emet-Tavşanlı kara yolu Günlüce köyü yakınlarında meydana geldi. İ.A. idaresindeki Eti Maden Bor İşletmelerine ait işçi servisi, yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole savruldu.

Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada yaralanan sürücü İ.A ile beraber işçilerden Hasan A, Ali Rıza G, Recep K, Gökhan K, Halil İbrahim S, Recep Ş. ve Yüksel K. sağlık ekiplerince Emet ve Tavşanlı'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Yaralılardan Yüksel K., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.