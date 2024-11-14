Kütahya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Kasım 2024 21:28 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 21:39

Kütahya'da otomobil ile iş makinası çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Yaşanan trafik kazası sonrası yol kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı.