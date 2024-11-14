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Kütahya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Kasım 2024 21:28 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 21:39

Kütahya'da otomobil ile iş makinası çarpıştı. Feci kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Yaşanan trafik kazası sonrası yol kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kütahya​'nın Tavşanlı​ ilçesinde otomobilin iş makinasına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kütahya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 1. Resim

İŞ MAKİNESİNE ÇARPTI

Edinilen bilgilere göre, Kütahya-Tavşanlı karayolu istikameti Şahmelek mevkiinde, Reha Bülbül (75) idaresindeki plakalı otomobil, Kütahya istikametinden Tavşanlı istikametine seyir halindeyken aynı istikamette önünde seyir halinde olan M.K. idaresindeki iş makinasına arkadan çarptı.

Kütahya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 2. Resim

Kazada otomobil sürücüsü Reha Bülbül (75) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Saliha B.(13), Melike Ö. (37), Mina Ö. (6) ve Mert Ö. (7) yaralandı.

Kütahya’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var! - 3. Resim

TRAFİK AKSADI

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan trafik kazası​ sonrası yol kısa bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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