Kütahya'da feci kaza! Otomobil motosikleti ezdi geçti: 2 ölü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Haziran 2024 04:24 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 04:55
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü.
Harmancık yolunda Ali Sert yönetimindeki otomobil, Abdülbaki Usluer idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.
Motosikletteki Usluer ve beraberindeki Kamil Lama yola savruldu.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Lama olay yerinde, Usluer ise kaldırıldığı Tavşanlı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Otomobilin sürücüsü Sert, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı