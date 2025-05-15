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 | Selahattin Demirel

Kütahya'da ormanlara giriş yasaklandı! İşte nedeni

Kütahya'da orman yangını riskinin ciddi şekilde artması nedeniyle ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yasak kararının, aşırı kuraklıkla olduğu belirtildi.

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Kütahya'da ormanlara giriş yasaklandı! İşte nedeni
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 19:56

Kütahya genelinde özellikle Emet, Gediz, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde meteorolojik verilere göre aşırı kuraklık yaşandığı tespit edildi. Kuraklık nedeniyle orman yangını riskinin ciddi şekilde artması üzerine Kütahya İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından önemli bir karar alındı.

İZİNLE GİRİLECEK

Komisyonun 14. maddesi uyarınca 15 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Mahalli köylüler ormancılık ve zirai faaliyetlerini sürdürebilmek için ve domuz gibi zararlı hayvanlara yönelik sürek avı düzenlemek isteyenler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’nden izin almak şartıyla ormana giriş yapabilecek.

Ateşli silahlarla ormana ise giriş yalnızca AVBİS sistemi üzerinden izin belgesi alan avcılar ile av turizmi kapsamında bakanlık görevlileri eşliğinde yapılan organizasyonlara katılan kişiler için mümkün olacak. İzin sahibi kişilerin faaliyetleri öncesinde orman ve jandarma teşkilatlarının ilgili birimlerine bilgi vermeleri de zorunlu tutuldu.
Yetkililer, vatandaşların alınan tedbirlere uymalarını ve orman yangınlarını önlemek adına duyarlı olmalarını istedi.

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