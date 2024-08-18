Kütahya'dan acı haber! İki ayrı kazada 2 kız kardeş ve bir kadın hayatını kaybetti

18 Ağustos 2024 02:52 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 02:56

Erzincan'da katliam gibi trafik kazası! Çarpışma sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Erzincan'da katliam gibi trafik kazası! Çarpışma sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'da meydana gelen iki kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İlk Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar çevre yolu Dumlupınar Mahallesi kavşağında meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, sürücüsünün ismi belirtilmeyen otomobil, düğün salonundan dönerken eşiyle birlikte çevre yolunun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki İmiş Tıraş isimli kadına çarptı. Otomobilin çarptığı İmiş Tıraş olay yerinde hayatını kaybetti.

2 KARDEŞ CAN VERDİ

Diğer kaza ise, Kütahya Eskişehir karayolu, Eskişehir istikametinde meydana geldi. Üst geçidi kullanmayarak yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı iki kız kardeş, olay yerinde hayatını kaybetti.