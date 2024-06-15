Kuyruğun sonu gözükmüyor... 43 ilin geçiş noktasında Kurban Bayramı yoğunluğu!

15 Haziran 2024 01:47 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 02:16

Kırıkkale'de tam 43 ilin geçiş güzergahı olan ve "Kilit kavşak" olarak bilinen bölgede Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı.

Gece yarısından itibaren Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'nda artan trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolu'nda da araç trafiğinin akıcı şekilde ilerlediği görüldü.

EKİPLER DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde seyahat eden yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusu yapıldı. Sürücülerin ve araçların da evrakları kontrol edildi.

Ayrıca, bayram süresince trafik akışının düzenli ve güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için ek önlemler alındığını belirtildi. Trafik yoğunluğunun gün içerisinde de artarak devam etmesi bekleniyor.