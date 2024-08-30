Kuyruğun ucu görünmüyor! 30 Ağustos tatilini fırsat bilen oraya koştu
Yunan Adaları’nın Türkiye’de tatil yapmaktan daha ucuz olması sonrası her tatil döneminde aynı manzaralar yaşanmaya başladı. Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatil ile hafta sonunun birleşmesi sonucunda ortaya çıkan 3 günlük süreçte Türk tatilciler yine Yunanistan’ın Ege adalarına adeta akın etti.
Tatili fırsat bilen tatilciler, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gidebilmek için günün ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman bir kilometreyi aşan uzun kuyruklar oluşturdu. Yeşil pasaport ve kapıda vize uygulamasıyla deniz hudut kapısı önünde bekleyen tatilciler mesai saatlerinden önce pasaport işlemleri için içeriye alınmaya başladı.
45 DAKİKADA ULAŞILIYOR
Ayvalıklı turizmcilerden Nevzat Turhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 3 günlük tatile yoğun ilgi olduğunu söyledi. Türk tatilcilerin bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın Midilli Adası’nı tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu savunan Turhan, “Çünkü Midilli Adası’na Ayvalık’tan hızlı feribotla gitmek çok çabuk ve kolay. Zira adaya 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor.
RAĞBET YOĞUN OLUYOR
Midilli Adası; kültürü bizlere çok yakın olduğu için, hem de fiyatları Türkiye’ye nazaran biraz daha uygun olması nedeniyle tatilcilerin tercihi oluyor.
Bu yüzden de Midilli Adası’na rağbet yoğun oluyor. Bu talebin kapıda vize uygulamasını da göz önünde bulundurursak, daha fazla süreceğine inanıyorum” dedi.
2025 MART AYINA KADAR UZATILDI
Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi olan Ali Jale ise deniz hudut kapısın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle son derece kalabalık olduğuna dikkat çekerek, “Zafer Bayramı tatilinin hafta sonu tatili ile birleşmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilen Türk tatilcilerin seferlerimize ilgisi yüksek.
3 günlük periyotta, 10-15 sefer düzenleyeceğiz. Bu seferlerde yaklaşık olarak Ayvalık’tan 2 bin ile 3 bin kişinin Midilli Adası’na geçişini sağlayacağız” dedi.