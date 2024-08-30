Kuyruğun ucu görünmüyor! 30 Ağustos tatilini fırsat bilen oraya koştu

30 Ağustos 2024 13:25 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 13:59

Yunan adasında tatilin maliyeti belli oldu! İşte 10 ada için kalem kalem fiyatlar

Yunan adasında tatilin maliyeti belli oldu! İşte 10 ada için kalem kalem fiyatlar

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Yunan adaları dolup taşıyor! Yerli turisti kaçıran sebepler ortaya çıktı: Antalya ile arasında 100 bin TL fark var

Tatili fırsat bilen tatilciler, Yunanistan’ın Midilli Adası’na gidebilmek için günün ilk saatlerinden itibaren Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde zaman zaman bir kilometreyi aşan uzun kuyruklar oluşturdu. Yeşil pasaport ve kapıda vize uygulamasıyla deniz hudut kapısı önünde bekleyen tatilciler mesai saatlerinden önce pasaport işlemleri için içeriye alınmaya başladı.

45 DAKİKADA ULAŞILIYOR

Ayvalıklı turizmcilerden Nevzat Turhan, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 3 günlük tatile yoğun ilgi olduğunu söyledi. Türk tatilcilerin bir Avrupa ülkesi olan Yunanistan’ın Midilli Adası’nı tercih etmesinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu savunan Turhan, “Çünkü Midilli Adası’na Ayvalık’tan hızlı feribotla gitmek çok çabuk ve kolay. Zira adaya 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor.

RAĞBET YOĞUN OLUYOR

Midilli Adası; kültürü bizlere çok yakın olduğu için, hem de fiyatları Türkiye’ye nazaran biraz daha uygun olması nedeniyle tatilcilerin tercihi oluyor.

Bu yüzden de Midilli Adası’na rağbet yoğun oluyor. Bu talebin kapıda vize uygulamasını da göz önünde bulundurursak, daha fazla süreceğine inanıyorum” dedi.



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Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen bir firmanın sahibi olan Ali Jale ise deniz hudut kapısın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle son derece kalabalık olduğuna dikkat çekerek, “Zafer Bayramı tatilinin hafta sonu tatili ile birleşmesi nedeniyle 3 günlük tatili fırsat bilen Türk tatilcilerin seferlerimize ilgisi yüksek.

3 günlük periyotta, 10-15 sefer düzenleyeceğiz. Bu seferlerde yaklaşık olarak Ayvalık’tan 2 bin ile 3 bin kişinin Midilli Adası’na geçişini sağlayacağız” dedi.