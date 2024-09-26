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Kuyu 28 operasyonunda 7 gözaltı: Aralarında doktorlar da var

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Eylül 2024 01:16 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 01:16
Kuyu 28 operasyonunda 7 gözaltı: Aralarında doktorlar da var

İstanbul, Düzce ve Zonguldak bölgelerinde düzenlenen "Kuyu 28" operasyonu kapsamında, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarıyla toplam 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında doktorlar ve sağlık çalışanları da bulunuyor.

Üç ilde yapılan incelemelerde 129 kişinin farklı illerden Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nden rapor​ aldığı tespit edildi. Raporların usulsüz bir şekilde düzenlendiği iddia edildi.

Kdz. Ereğli bölgesinden rapor alan 30'dan fazla kişi olduğu ve bu kişilerin heyet raporu üzerinden haksız şekilde belge elde ettiği öne sürüldü. Ayrıca Düzce​'de bir muhtarın da bu olaya karıştığı öğrenildi.

Kuyu 28 operasyonunda 7 gözaltı: Aralarında doktorlar da var - 1. Resim

Gözaltına alınanlar arasında devlet memurları ve sivillerin de olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ali26 Eylül 2024 01:19

Bu haberi duyunca gerçekten çok üzüldüm ya sağlık çalışanlarına böyle bir şey yapacak insanların vicdanı nasıl rahat ediyor ki

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