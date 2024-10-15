Kuyumcu kamera kayıtlarını izleyince şoke oldu! 7 kilo altını böyle çaldılar!

15 Ekim 2024 15:01 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:37

Fatih'te kuyumculuk yapan Murat Yetim, yanında çalışan 2 kişinin 1 buçuk yıl boyunca yaklaşık 7 kilo 300 gram altın çaldığını fark edince şoke oldu. Hesaplarında açık çıkan kuyumcunun kamera kayıtlarını tek tek incelemesiyle hırsızlık ortaya çıktı.

İstanbul​ Fatih​'te kuyumcu​ olan Murat Yetim, son zamanlarda hesaplarında sürekli açık çıktığını fark edince kamera kayıtlarını incelemek istedi. Kameraları tek tek inceleyen Yetim gördüklerine inanamadı. Kameralara saniye saniye yansıyan hırsızlık​ olayında 2 çalışanının 1 buçuk yıl boyunca kuyumcudan 7 kilo 300 gram altın çaldığı ortaya çıktı.

YAKLAŞIK 7 BİN 300 GRAM ALTIN ÇALDILAR

Yaşadığı hırsızlık olayından sonra 2 çalışanı hakkında suç duyurusunda bulunan Yetim, ‘'Yaklaşık 1 buçuk yıldır hesaplarımda açıklar çıkmaktaydı. Son zamanlarda iş çığırından çıkınca muhasebecimize kamera kayıtlarını incelemesini söyledim. Diğer çalışanımıza ise şüphelilere dikkat etmesini söyledim. Kamera kayıtlarına baktığımda gerçekten altın çaldıklarını tespit ettim. Toplamda 7 bin 300 gram altın çaldıklarını tespit ettim. Önce uzlaşma babında şikayete gelmedik, sürekli oyaladılar. Tapu getirdiler üzerime aldım, parayı getirirlerse tapuyu vereceğimizi bildirdik. Güvenimi kötüye kullanan kişilerden şikayetçiyim'' dedi.

AZ AZ ÇALMIŞLAR

Suç duyurusunun ardından adliyenin meydanında açıklama yapan Murat Yetim, ‘"Bulunduğum firmada çalışanlarım tarafından dükkanımdan altın çalındığıyla alakalı şikayette bulunmaktayım. Yaklaşık 1 buçuk yıldır elemanlarımın dükkandan yavaş yavaş, az az ve hissettirmeden altın çaldığını son dönemlerde daha çok hissetmeye başladım. Aile ortamında olduğumuz için çok güvendiğimden dolayı hepsine, böyle bir şey için toz konduramadım kimseye. Son zamanlarda elimdeki altının azalmasıyla alakalı bir şüphede bulunmaya başladım belli kişilerle alakalı. Açık çıkıyordu sürekli, son zamanlarda daha da çoğalmıştı bu açıklar" dedi.

GASP ETMEKLE TEHDİT ETTİLER

1 buçuk yıl içerisinde 7 bin 300 gram has altın çalındığını söyleyen Yetim "Bunu anladıktan sonra kendi aramızda konuştuk, kendileri borçlarını ödeyeceklerini söylediler. Borçları belli bir süre içerisinde bitirip normal hayatlarına devam edeceklerini söylemişlerdi ancak tehdit ve hakaret almaya başladık. Bizi gasp etmekle tehdit ettiler. Finalde de çok saçma bir rakamla karşımıza çıkıp ‘bizim bundan sonra borcumuz yoktur' diye aradılar. Benim hakkımda da ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben paramın gelmesini, bunların ceza almasını ve yargılanmasını istiyorum'' ifadelerini kullandı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Öte yandan 2 çalışanın hırsızlık anları kameraya saniye saniye yansıdı. Masada oturan çalışan şahsın işlediği altının bir kısmını eline sakladığı, bir süre sonra da oradan uzaklaştığı görülüyor. Ayrıca şüphelinin yanındaki kişinin de suç ortağı olduğu iddia edildi.