Ölümüne direndi! Soyguncu hayatının şokunu yaşadı

03 Temmuz 2024 12:37 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 12:38

Bursa'da meydana gelen soygun girişimi başlamadan son buldu...

Gasp ettiği kamyonet ile kuyumcu soymaya kalkışan şahıs kuyumcunun kendisine direnmesiyle arkasına bile bakmadan kaçtı.

KUYUMCUNUN DİKKATİ SOYGUNU ÖNLEDİ

Bursa'da merkez Fethiye Mahallesi Eser Sokak üzerinde meydana gelen olayda şüpheli bir şahıs kuyumcunun önüne hafif ticari araç ile gelerek beklemeye başladı. Bir süre bekleyen şüpheli, yanında getirdiği tabanca ile kuyumcuya girdi.

Kuyumcu ise şahsın durumundan şüphelenerek canı pahasına kapıyı tuttu ve eli tabancalı soyguncunun içeriye girmesini engelledi.

ÖLÜMÜNE MÜCADELE

Kuyumcunun şüpheliyi önceden fark etmesi üzerine kapıyı canı pahasına tutarak silahlı soyguncunun dükkana girmesini engelledi.

İçeri giremeyeceğini anlayan soyguncu geldiği araç ile bölgeden uzaklaştı. Kuyumcunun durumu polise bildirmesiyle şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışması yaparak aracın anlık olarak yerini tespit etti.

POLİS KISKIVRAK YAKALADI

Yıldırım SÖS Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerin aracı amansız takibiyle 11 Eylül Bulvarı üzerinde kovalamaca sonucu şüpheli kıskıvrak yakaladı. Orada yaka paça gözaltına alınan şahıs, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne getirildi. Zanlının soyguna gittiği aracı yine silahla gasp ederek çaldığı ortaya çıktı.

Kimlik tespiti yapılan şüpheli F.M.'nin (21) Yavuzselim Mahallesi'nde silah zoruyla aracı gasp ettiği ve oradan soyguna gittiği tespit edildi. F.M.'nin emniyetteki işlemleri sürerken ruhsatsız tabancaya ise el konularak muhafaza altına alındı.