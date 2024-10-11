Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kuyumcu sahibini şoke eden hırsızlık! 2 kilo altını çaldılar

Kuyumcu sahibini şoke eden hırsızlık! 2 kilo altını çaldılar

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:31
Kuyumcu sahibini şoke eden hırsızlık! 2 kilo altını çaldılar

Silivri'de saat 04.30 sıralarında maskeli dört kişi bir kuyumcuyu soydu. Hırsızlar 2 kilo altını alarak kaçtı. Polis ekipleri harekete geçerken kuyumcu sahibi şoke oldu.

Silivri​ Başkomutan Caddesi’nde saat 04.30 sıralarına bir olay meydana geldi. İddialara göre maskeli dört kişi geldikleri kuyumcunun kepeğini açarak içeri girdi. Şahıslar 50 saniye de içeride yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı.

Kuyumcu sahibini şoke eden hırsızlık! 2 kilo altını çaldılar - 1. Resim

KUYUMCU​ SAHİBİ ŞOKE OLDU

Alarmı duyup gelen kuyumcu sahibi şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
soygunsilivrikuyumcualtın

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esra11 Ekim 2024 09:57

Bu nasıl yani şu günlerde bu tür olaylar hala oluyor ya herkesin yüzü artık parayı görüyor

Sonraki Haber Yükleniyor...