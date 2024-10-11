Kuyumcu sahibini şoke eden hırsızlık! 2 kilo altını çaldılar

11 Ekim 2024 09:30 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 09:31

Silivri'de saat 04.30 sıralarında maskeli dört kişi bir kuyumcuyu soydu. Hırsızlar 2 kilo altını alarak kaçtı. Polis ekipleri harekete geçerken kuyumcu sahibi şoke oldu.

Sultangazi’de ilginç hırsızlık! Delil bırakmamak için öyle bir şey yaptılar ki...

Sultangazi’de ilginç hırsızlık! Delil bırakmamak için öyle bir şey yaptılar ki...

Silivri​ Başkomutan Caddesi’nde saat 04.30 sıralarına bir olay meydana geldi. İddialara göre maskeli dört kişi geldikleri kuyumcunun kepeğini açarak içeri girdi. Şahıslar 50 saniye de içeride yaklaşık 2 kilo altını alarak kaçtı.

KUYUMCU​ SAHİBİ ŞOKE OLDU

Alarmı duyup gelen kuyumcu sahibi şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.