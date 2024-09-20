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Kuyumcuda sahte altın dolandırıcılığı! 120 bin liralık değerdeki ürünle kandırdı

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Eylül 2024 05:09 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 05:11
Kuyumcuda sahte altın dolandırıcılığı! 120 bin liralık değerdeki ürünle kandırdı

Kocaeli'de kuyumcuya sahte altın satarak kuyumcuları dolandıranlar yakalındı. 120 bin değerindeki takıyı satanlar polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Kocaeli​'nin İzmit​ ilçesinde kuyumcuları dolandıran iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.  İzmit'teki Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara 120 binlik sahte altın​ satan kişiler ekipler tarafından yakalandı. Zanlılar T.K. ile H.K'yi düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kuyumcuda sahte altın dolandırıcılığı! 120 bin liralık değerdeki ürünle kandırdı - 1. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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