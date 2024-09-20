Kuyumcuda sahte altın dolandırıcılığı! 120 bin liralık değerdeki ürünle kandırdı
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Eylül 2024 05:09 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 05:11
Kocaeli'de kuyumcuya sahte altın satarak kuyumcuları dolandıranlar yakalındı. 120 bin değerindeki takıyı satanlar polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuyumcuları dolandıran iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. İzmit'teki Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculara 120 binlik sahte altın satan kişiler ekipler tarafından yakalandı. Zanlılar T.K. ile H.K'yi düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı