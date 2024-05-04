Kuyumcudaki hırsızlık kamerada! Biri oyaladı, diğeri çaldı

04 May 2024 15:54 - Güncelleme : 04 May 2024 17:45

Olay, dün öğlen saatlerinde Nişantaşı'nda bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.

DEĞERİ 10 BİN DOLAR

Edinilen bilgilere göre 3 şahıs, kuyumcuya girerek takılara baktı. 2 kişi kendileriyle ilgilenen çalışanı oyalarken dalgınlığından yararlanan diğer şahıs ise vitrinde bulunan 5 bileziği atkısına sakladı. Bileziklerin yaklaşık 10 bin dolar değerinde olduğu öğrenilirken şahıslar olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Daha sonra durumu fark eden iş yeri sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler konuya ilişkin çalışma başlatırken hırsızlık anları kameraya yansıdı.