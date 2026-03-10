Kuyumcukent'te 20 milyonluk soygun! Silahlı 7 kişi kayıplara karıştı

İstanbul'da bulunan Kuyumcukent AVM'de kapalı otoparka giren uzun namlulu silahlı 7 kişi 20 milyon lirayı alarak kaçtı. Soygun anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.





Olay, 9 Mart Pazartesi günü saat 07.22'de Kuyumcukent AVM'nin kapalı otopark bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre. 7 kişi uzun namlulu silahlarla otopark bölümüne geldi.

Araçtan inen 4 şüpheli, nakil için bekletilen para dolu çuvalların başında bulunan görevlileri uzun namlulu silah doğrultarak tehdit etti. Diğer şüpheliler ise bu çuvalları hafif ticari araca yükledi.

Şüpheliler, daha sonra geldikleri araçlarla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. Soygun anı saniye saniye güvenlik kameralarına da yansıdı.

Ekiplerce 1 şüpheli yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.