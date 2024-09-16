Kuyumcuya çalışanından büyük darbe! Tam 20 milyon TL! Büyük vurgun için 16 yıl bekledi

16 Eylül 2024 10:58 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:12

Malatya'da bir kuyumcu yanında 16 yıldır çalışan elemanı tarafından 20 milyon TL dolandırıldı. İ.A'nın hem işyeri hem de müşterilerin hesaplarındaki paralarını kendi hesabına geçirdiği tespit edildi. Şüphelinin hesabındaki paraları kripto paraya yatırdığı ortaya çıktı.

Bir dolandırıcılık olayı da Malatya'da meydana geldi. Kuyumculuk yapan Y.K yanında 16 yıldır çalışan İ.A'nın tuzağına düştü. Çalışanından hiç şüphelenmeyen kuyumcu sahibi hem müşteri hem de iş yeri hesaplarından yüklü miktarda vurgun yapıldığını farkedince hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine İ.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheli bir süre sonra ise serbest bırakılınca kuyumcu ikinci bir şok daha yaşadı.

KRİPTO PARAYA YATIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Büyük vurgunla ilgili açıklama yapan avukat Emre Apak, "Yaklaşık 1 yıl önce kuyumcular çarşısındaki müvekkilimize ait iş yerinde 16 yıldır çalışan İ.A. uzunca bir süre hem işyeri hem de müşterileri hesaplarındaki paralarını kendi hesabına geçirerek bir suç eylemi içerisinde girdi ve bunu sürekli tekrarlayarak milyonları aşan bir vurguna sebebiyet verdi. Müvekkilimizin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs suçunu inkar etti. İfadesinde miktarları netleştiremeyen şahsın bankalardan gelen cevaplarda 8 milyon TL'den fazla bir miktarı kripto para borsasına aktarıldığı tespit edildi" dedi.

ZARARI 10 KİLO ALTINA DENK GELİYOR

Avukat Apak açıklamalarına şöyle devam etti "Müvekkilimizin kendi yapmış olduğu hesaplarda ise yaklaşık 10 kilogram altın miktarına denk gelen zararın söz konusu olduğu anlaşıldı. Bunun yanı sıra müşterilerinin tüm zararları müvekkilimiz tarafından karşılandı. Gözaltına alındıktan sonra “Güveni kötüye kullanma” suçunda yargılanarak tutuklanan şahıs çok kısa bir tutukluk süresi sonrası tahliye edildi. İ.A.'nın 6. Asliye Ceza Mahkemesinde tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmekte olup aynı şahıs diğer komşu esnaflardan da paralar alarak dolandırıcılık eylemini icra etmişti bu noktada mağdur esnaflar adına yapmış olduğumuz suç duyuruları da devam etmektedir. Yapmış olduğumuz çalışmalarda şahsın suçtan elde edilen paraları özellikle kripto para borsasında kullandığı ve burada oldukça teknik işlemler gerçekleştirdiği görüldü. Bu noktada konunun araştırılması içinde ayrıca suç duyurusunda bulunduk. İlgili makamlarca kara para konusu da araştırılmaktadır. Beklentimiz önümüzdeki celsede şahsın hem üst sınırdan cezalandırılmasını hem de tutuklanmasını talep edeceğiz umarız adalet yerini bulur"