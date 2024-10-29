Kuyumcuyu haraca bağlamak istedi! 5 milyon TL'yi alamayınca kurşun yağdırdı

29 Ekim 2024 13:44 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 13:44

İstanbul Esenyurt'ta yüzü maskeli bir kişi, motosikletle geldiği kuyumcuyu kurşun yağmuruna tuttu. İş yeri sahibi, olayın haraç talebinden kaynaklandığını ve yaklaşık bir ay önce farklı bir şubelerinin de kurşunlandığını söyledi.

İstanbul​ Esenyurt​'ta telefonla aranıp mesajla haraç istenen kuyumcu​ Ufuk Yalçıntaş, tehditler almaya başladı. Sabah saatlerinde ise kimliği belirsiz motosikletli bir kişi, Yalçıntaş’a ait kuyumcu dükkanını kurşunladı.

O ANLAR KAMERADA

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için harekete geçti. Geçtiğimiz ay Yalçıntaş ailesine ait başka bir kuyumcu dükkanının da kurşunlandığı öğrenildi. Yaşanan silahlı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

"BİZİ CANIMIZLA, MALIMIZLA TEHDİT EDİYORLAR"

Yaşanan silahlı saldırı hakkında konuşan iş yeri sahibi Ufuk Yalçıntaş, “Sabah saat 08.00’de Ahmet Arif Caddesi üzerinden Bağlar-Çeşme’ye gelirken siyah motor geliyor. Tek şahıs, yüzü kapalı. Tabanca ile 7 el ateş ediyor, iki tanesi camımıza geliyor, kalan 5-6 tanesi kepenkte kalıyor. Geçtiğimiz aydan bu yana telefonla arayarak, mesaj atarak bizden 5 milyon TL haraç istiyorlar. Bizi canımızla, malımızla tehdit ediyorlar. Geçtiğimiz ay da bize ait farklı bir kuyumcu dükkanımız kurşunlandı, 3 el ateş edildi. Aynı kişiler tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yok. Devletimize güveniyoruz” ifadelerini kullandı.