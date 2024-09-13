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'Kuyuya düştüm' diye telefon eden kişi 4,5 saat sonra kurtarıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Eylül 2024 02:57 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 02:59

Van'da dün öğlen saatlerinde bir kişi kuyuya düşmesiyle ekipler alarma geçti. 4,5 saatlik arama çalışması sonucu düştüğü yerden kurtarılarak kişi hastaneye kaldırdı.

Van'da dün öğlen saatlerinde Vali Mithatbey Mahallesi'nde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Ali E. isimli bir kişi, "Şarjım bitiyor, kuyuya düştüm" dedikten sonra adres bilgisi alınmadan telefonun kapanması ile ekipler alarma geçti.

'Kuyuya düştüm' diye telefon eden kişi 4,5 saat sonra kurtarıldı - 1. Resim

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından telefon sinyalinden şahsın Vali Mithatbey Mahallesi'nde bir alanda olduğu tespit edilmesiyle bölgeye, ambulans, jandarma, Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ile Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

'Kuyuya düştüm' diye telefon eden kişi 4,5 saat sonra kurtarıldı - 2. Resim

Telefon sinyalinin geldiği alan taranarak yaklaşık 4,5 saatlik arama sonucu itfaiye ve polis ekipleri, şahsı düştüğü bir kuyuda buldu. İtfaiye ekipleri kuyuya indirdikleri merdivenle şahsı kaldığı yerden çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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