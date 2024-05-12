Kuzen kuzeni vurdu! Anneler Günü dramı

12 May 2024 19:01 - Güncelleme : 12 May 2024 19:53

Bingöl’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Bingöl’de silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Anneler Günü'nü kutlamak için anneannesinin evine gelen 9 yaşındaki Miraç Güvenir, dedesinin tüfeği ile şakalaşırken kazayla kuzenini öldürdü. Olay, 12 Mayıs 2024 Pazar günü saat 14.30 sıralarında Orhangazi'ye bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana geldi.

DEDE TÜFEĞİ ATEŞ ALDI

Olay, saat 14.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Heceler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi'de yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Miraç Güvenir (9), ailesiyle birlikte Anneler Günü'nü kutlamak için Heceler Mahallesi'ndeki anneannesinin evine geldi. Miraç ile Anneler Günü sebebi ile evde bulunan kuzeni C.Ç.K. (9) oynamaya başladı. İki kuzen evde oynarken C.Ç.K., dedesine ait tüfeği aldı. C.Ç.K., silahlı şakalaştığı kuzeni Miraç'a doğrulttuğu sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan kurşun başına isabet eden Miraç kanlar içinde yere yığılırken, o anlara anneanne Yıldız B. de şahit oldu.

OLAY YERİNDE İNCELEME

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 9 yaşındaki Miraç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Orhangazi Jandarma Komutanlığı çevrede güvenlik önlemi alırken, cumhuriyet savcısı olayın yaşandığı evde inceleme yaptı. Miraç'ın cansız bedeni Orhangazi Devlet Hastanesi morguna götürülürken, C.Ç.K. ve ailesi Orhangazi Jandarma Komutanlığına götürüldü.

YÜREKLERİ YAKTI

Anneanne Yıldız B., olay yerinde jandarmaya verdiği ifadede tüfeği saklı tuttuğunu, fişekleri de ayrı sakladığını söyledi. Yıldız B., çocukların tüfeği alıp fişekleri nasıl doldurduklarını bilmediğini, C.Ç.K'nin kuzenine tüfeği doğrulttuğunda Miraç'ın 'Yapma' diye bağırdığını anlattı. Eve gelen aile fertleri ise gözyaşlarına boğuldu.