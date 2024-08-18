Kuzenler arasında miras kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
18 Ağustos 2024 07:09 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 07:31
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kuzenler arasında miras sebebiyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu 2 kişi yaşamını yitirirken olayın ardından kaçan S.A ekipler tarafından gözaltına alındı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Eminpınarı Mahallesi'nde yaşayan S.A. ile amcasının oğulları S.A. ve R.A. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.
AV TÜFEĞİYLE KUZENLERİNİ VURDU
Kavgaya dönüşen olay sırasında S.A, av tüfeğiyle kuzenleri S.A. ve R.A'ya birkaç el ateş etti.
Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. R.A. ve kardeşi S.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayın ardından kaçan S.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
R.A. ve S.A'nın cesetleri, Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı