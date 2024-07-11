Kuzey Anadolu Fay Hattı'na son teknoloji inceleme! Fiber optik kablolarla takip ediliyor 

11 Temmuz 2024 20:41 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 20:50

"Afetlere Dayanıklı Toplumlar Geliştirmek için Araştırma ve Eğitim Kompleksi Kurulması Projesi" kapsamında Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın izlenmesi amacıyla oluşturulan DAS sunucusuna üniversitelerden akademisyenler ve ilgili kurumlardan yetkililer katılım sağladı.

Projenin Japonya'daki önde gelen ismi Prof. Dr. Kaneda Yoshiyuk, projenin dört ana bileşeninden birinin DAS sunucusu aracılığıyla fay hattından veri toplamak olduğunu belirtti.

Marmara'nın deprem bölgesi olduğunu belirten Keneda, "Fiber optik kablolarla gerçek zamanlı sismik veri incelemek oldukça önemli. Depremlere karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili çalışmaların yapılması çok çok önemli" dedi.

FİBER TEKNOLOJİSİ İLE BİLGİ TOPLANACAK

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İnşaat Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Anıl Dindar, denize yerleştirilen fiber optik kablo aracılığıyla fay hatları hakkında bilgi almayı planladıklarını belirtti.

Dindar, daha önce dünyadaki hareketleri izlemek için istasyonlar kurulduğunu hatırlatarak, "Bu istasyonlar veri sağlıyordu. Teknolojinin gelişmesiyle fiber optik kablolar üzerinden veri alabilmek ve bu verileri depremlerle ilişkilendirmek büyük bir potansiyel ortaya çıkardı. Bu durum bizi oldukça heyecanlandırdı" dedi.

"KARANLIK BÖLGEDEN VERİ ALACAĞIZ"

Sürekli veri almak için çalıştıklarını ifade eden Dindar, "2028 yılına kadar Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bizim için karanlık bir tarafı olan Doğu Marmara bölgesinden veri alacağız" şeklinde konuştu.

Dindar, fiber optik kablolar aracılığıyla saniyede 1000 örnekleme alacaklarını belirtti. "Türk Telekom'un büyük desteğiyle bize sağladığı iki kablo var. Bu kablolar, İzmit Körfezi girişinde ve Osmangazi Köprüsü'nün batısındaki fay hatları üzerinde yer alıyor. Biri kısa 8 kilometre, diğeri yaklaşık 27 kilometre olan bu iki ağ üzerinden veri toplamamıza imkan tanıyor" diye ekledi.