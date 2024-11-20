Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Editör: Şule Altınel / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 Kasım 2024 03:52 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 03:54
Marmara'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'deki bazı deniz seferleri yapılamayacak. İşte GESTAŞ AŞ tarafından iptal edilen seferler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Çanakkale'deki bazı deniz seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;
''Geyikli-Bozcaada Hattı'nda, Geyikli'den saat 06:15, 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir''
GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ DE İPTAL
Bir kısmi iptal haberi de Kabatepe-Gökçeada Hattı'ndan geldi. Kabatepe'den saat 21.00, Gökçeada'dan ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr