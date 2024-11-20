Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

20 Kasım 2024 03:52 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 03:54

Marmara'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Çanakkale'deki bazı deniz seferleri yapılamayacak. İşte GESTAŞ AŞ tarafından iptal edilen seferler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​'nün uyarıları sonrası Çanakkale​'deki bazı deniz seferleri iptal​ edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

''Geyikli-Bozcaada Hattı'nda, Geyikli'den saat 06:15, 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir''

GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ DE İPTAL

Bir kısmi iptal haberi de Kabatepe-Gökçeada Hattı'ndan geldi. Kabatepe'den saat 21.00, Gökçeada'dan ise saat 19.00 seferleri iptal edildi.