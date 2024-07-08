Kuzey Irak'a komandoların iniş anı nefes kesti!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Temmuz 2024 17:50 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 18:09
Irak'ın kuzeyine operasyon düzenleyen TSK askerlerinin zorlu araziye iniş anlarını Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Askerlerimizin üstün başarısı sosyal medyada heyecan uyandırdı.
Irak'ın kuzeyine hücum harekatı düzenlendi. Komandoların zorlu operasyonu görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından hava hücum harekatında tahliye halatı ile zorlu araziye inen Türk komandolarını paylaştı. Nefes kesen anın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı