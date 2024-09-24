Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan araç böyle yandı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

24 Eylül 2024 22:50 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 22:55

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki araç alevlere teslim oldu. Otomobildeki yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.