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 | Ali Osman Polat

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşet: 3 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı!

Kocaeli Körfez geçişinde gece saatlerinde meydana gelen zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. 4’ü çocuk 12 kişi yaralandı, ikisinin durumu ağır.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşet: 3 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 01:44
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 01:50

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Sevindikli mevkiinde, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde gece saat 23.00 sularında meydana gelen trafik kazası, bölgeyi adeta felakete sürükledi. Ankara istikametine seyir halinde olan 81 AAC 004, 06 EFM 491 ve 34 FGK 420 plakalı üç otomobilin karıştığı kazada, araçlardan bazıları bariyerlere çarparak durabildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşet: 3 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı!

SIKIŞAN YARALILAR GÜÇLÜKLE KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların içerisinde sıkışan bazı yolcular, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşet: 3 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı!

YARALILAR ARASINDA 4 ÇOCUK VAR

Kazada 4’ü çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ciddi olduğu, diğerlerinin ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dehşet: 3 araç çarpıştı, 12 kişi yaralandı!

EKİPLER OLAY YERİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Kaza sonrası otoyolun bir kısmı trafiğe kapatılırken, jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde çalışma yaparken, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair detaylı soruşturma başlatıldı.

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