Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var

12 Eylül 2024 07:58 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 08:07

Sarıyer Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen kazada seyir halindeki aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıkarak taklalar attı. Metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan aynı aileden bir çocuk hayatını kaybetti. 3’ü çocuk 5 kişi ise yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sabaha karşı feci bir kaza yaşandı. Sarıyer geçişi Edirne istikametinde meydana gelen kazada N.T. idaresindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle yoldan çıktı. Ağaçlık alandan taklalar atarak yan yola savrulan otomobilde, M.T. isimli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, araç içinde yaralı halde olan anne, baba ve 3 çocuğu araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından olay yerinde hayatını kaybeden M.T. isimli çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.