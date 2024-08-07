Kuzeyde yağmur, güneyde sıcak uyarısı! Meteoroloji son raporunu yayınladı: İşte il il 7 Ağustos hava durumu tahmini...
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminine göre, ülkemizin Karadeniz kıyılarında bugün sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların, yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinde, güney bölgelerimizde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İşte il il 7 Ağustos hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve az bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra Akdeniz'in toroslar mevkii, Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdumuzun büyük kesiminde mevsim normallerinde, güney bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdenizin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden, hafif ve orta kuvvette, Kuzey Ege'de ise zaman zaman kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
İŞTE İL İL 7 AĞUSTOS HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı az bulutlu geçeceği, yarın öğle saatlerinden itibaren Sakarya'nın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 21°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Açık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYON 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Açık
MUĞLA 22°C, 38°C
Açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 35°C
Parçalı az bulutlu yarın öğleden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 32°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 30°C
Az bulutlu
KONYA 22°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 14°C, 31°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği, yarın sabah saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak, Sinop ve Bartın ve çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 27°C
Parçalı bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 17°C, 33°C
Parçalı çok bulutlu
ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu
KARS 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın öğleden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık