Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:45

KVKK’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş karar: İşverene kurumsal e-posta sınırı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir karara imza attı. Kurum, Resmi Gazete’de yayımlanan kararında işverenlerin kurumsal e-postalarındaki yazışma içeriklerine serbestçe erişemeyeceğini belirtti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KVKK’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş karar: İşverene kurumsal e-posta sınırı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 14:45

tarafından hazırlanan "İşverenler Tarafından Çalışanlara Tahsis Edilen Kurumsal E-Posta Hesapları Başta Olmak Üzere, İşin Yürütülmesi Amacıyla Kullanılan İletişim Kanallarının Denetlenmesi Suretiyle Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında İlke Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

HABERİN ÖZETİ

KVKK’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş karar: İşverene kurumsal e-posta sınırı

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
KVKK tarafından hazırlanan ve işverenlerin çalışanlara tahsis ettiği kurumsal e-posta ile iletişim kanallarının denetlenmesinde uyulması gereken usul ve esasları belirleyen ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İletişim araçlarının işverene ait olması veya iş yerinde bulunması, işverene sınırsız ve mutlak bir denetim yetkisi tanımamaktadır.
İşverenin e-posta içeriğine erişmeksizin sadece trafik ve log kayıtlarını işlemesi dahi başlı başına bir kişisel veri işleme faaliyeti oluşturmaktadır.
İşverenin teknik yetkiye sahip olması; çalışanın kişisel e-postası, mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya mesajları gibi özel alanlarına serbestçe erişebileceği anlamına gelmemektedir.
Çalışanın denetim faaliyeti hakkında önceden açık, anlaşılır ve somut biçimde bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Denetimde kademelilik esas olup içeriğe erişim yalnızca trafik verisi denetiminin yetersiz kaldığı zorunlu ve istisnai hallerde yapılabilecektir.
Çalışanın önceden bilgilendirilmediği gizli izleme yöntemleri ile tüm işlemlerini ayrım gözetmeksizin kaydeden araçlarla yapılan denetimler hukuka aykırı sayılacaktır.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

 

KVKK’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş karar: İşverene kurumsal e-posta sınırı

KURUMSAL E-POSTA VERİ KAYNAĞI NİTELİĞİ TAŞIYOR

Kararda, çalışanlara tahsis edilen kurumsal e-posta hesabının, çalışanın mesleki ve zaman zaman kişisel ilişki ağını, çalışma örüntüsünü ve yazışma içeriklerini barındıran veri kaynağı niteliği taşıdığı belirtildi.

Bu hesapların tarafından denetlenmesinin, işverenin yönetim hakkı ile çalışanın Anayasa'da güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyeti arasındaki dengenin gözetilmesini gerektiren kişisel veri işleme faaliyeti olduğuna işaret edilen kararda, "İşverenin, çalışana ait e-postanın içeriğine erişmeksizin yalnızca trafik/log kayıtlarını işlemesi dahi başlı başına bir kişisel veri işleme faaliyetini oluşturmaktadır. İletişim araçlarının işverene ait olması ya da iş yerinde bulunması tek başına işverene sınırsız ve mutlak bir denetim yetkisi tanımamaktadır." ifadelerine yer verildi.

 

KVKK’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş karar: İşverene kurumsal e-posta sınırı

İŞVEREN İLETİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMINA İLİŞKİN KURALLAR BELİRLEYEBİLİR

Kararda, denetim faaliyetinin kapsamı belirlenirken, iş yeri iletişim araçlarının kullanım amacına göre "iş amaçlı kullanım" ve "özel amaçlı kullanım" ayrımının dikkate alınması gerektiği kaydedildi.

İşverenin, iş yeri iletişim araçlarının özel kullanımına ilişkin kurallar belirleyebileceği ancak bu kuralların açık, anlaşılır ve çalışan tarafından bilinebilir nitelikte olması gerektiği aktarılan kararda, özel amaçlı kullanımın yasaklanması, sınırlandırılması veya belirli zaman, kapsam ve yöntem koşullarına bağlanması halinde bunun çalışana açıkça duyurulması gerektiği vurgulandı.

Kararda, işverenin belirli bir cihaz, oturum, ağ ya da kurumsal sistem üzerinde teknik yetkiye sahip olmasının çalışanın kişisel e-posta hesabı, kişisel anlık mesajlaşma uygulaması, sosyal medya mesaj kutusu veya benzeri özel iletişim alanlarında yer alan yazışma içeriklerine serbestçe erişebileceği anlamına gelmediği belirtildi.

 

KVKK’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş karar: İşverene kurumsal e-posta sınırı

ÇALIŞKAN DENETLEMEDEN ÖNCE BİLGİLENDİRİLMELİ

Çalışanın denetim faaliyeti hakkında önceden bilgilendirilmesi gerektiği vurgulanan kararda, işveren tarafından yapılacak aydınlatmanın soyut ve genel bir ifadenin ötesine geçerek, kişisel veri işleme faaliyetinin hukuki sebebini, amacını, kapsamını, denetim trafik/log kayıtlarının incelenmesiyle mi yoksa içerik denetimiyle mi yürütüleceğini, içeriğe hangi hallerde erişilebileceğini, verilerin saklama süresini açık, anlaşılır ve somut biçimde içermesi gerektiği ifade edildi.

Kararda, denetimin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, belirli, açık ve meşru bir amaca dayalı, bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde yürütülmesi ve elde edilen verilerin yalnızca amacın gerektirdiği süreyle muhafaza edilmesi gerektiği vurgulandı.

Denetimde kademeliliğin esas olduğu belirtilen kararda, içeriğe erişimin ancak trafik verisi denetiminin yetersiz kaldığı ve içeriğe erişimin zorunlu olduğu istisnai hallerde gündeme gelebileceği ifade edildi.

KVKK’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren flaş karar: İşverene kurumsal e-posta sınırı

GİZLİ YÜRÜTÜLEN DENETİM HUKUKA AYKIRI

Kararda, çalışanın önceden bilgilendirilmediği gizli izleme yöntemleri ile çalışanın tüm işlemlerini ayrım gözetmeksizin kaydeden araçlar aracılığıyla yürütülen denetimin hukuka aykırı sayılacağının altı çizildi.

İlke kararında, söz konusu yükümlülüklere uyulmadığının tespit edilmesi halinde, somut olayın özellikleri dikkate alınarak gerekli incelemenin yapılacağı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca ilgili veri sorumluları hakkında idari işlem tesis edileceği bildirildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yapay zeka ile 80’ler fotoğrafı yapanlar dikkat: KVKK biyometrik veri riskini açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uçakta internet tuzağı! KVKK dayatmaya ceza kesti
ETİKETLER
#kişisel veri
#işveren
#KVKK
#kurumsal e-posta
#Resmî Gazete
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.