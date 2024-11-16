KVKK'dan X'ten sonra Twitch'e 2 milyon lira para cezası!

16 Kasım 2024 11:26 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 11:31

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu Twitch'e, veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira idari para cezası verdi.

WhatsApp'a bir soruşturma daha! Kişisel Verileri Koruma Kurumu inceleme başlattı

WhatsApp'a bir soruşturma daha! Kişisel Verileri Koruma Kurumu inceleme başlattı

KVKK​, Twitch​'te yaklaşık 125 GB'lık veri sızıntısı​ yaşandığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı. İnceleme sonucu, veri sorumlusunun sistemdeki problemleri ortadan kaldıracak yapılandırmaları uygularken yeterli özeni göstermediğini belirleyen KVKK, ihlal meydana gelmeden önce alınması gereken güvenlik önlemlerinin veri ihlali sonrası alındığını, risk ve tehditlerin belirlenmesinde yetersiz kalındığını tespit etti.

İHLALDEN 35 BİN KİŞİ ETKİLENDİ

İhlalden, Türkiye​'de yerleşik 35 bin 274 kişinin etkilendiği tespit edildi.

KVKK, Twitch'e, "Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alma yükümlülüğüne aykırı hareket" sebebiyle 1 milyon 750 bin lira, veri ihlali hakkında bildirimde bulunulmaması nedeniyle de 250 bin lira olmak üzere toplam 2 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

X PLATFORMUNA DA CEZA VERİLMİŞTİ

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu X'in güvenlik amacıyla topladığı kişisel verileri reklamcılık faaliyetlerinde kullandığını tespit ederek, platforma 1 milyon 470 bin lira idari para cezası vermişti.