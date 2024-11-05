KYK yurdunda kız öğrenciye cinsel taciz! Çığlık atarak yardım istedi: Sapık kendini böyle savundu

05 Kasım 2024 16:04 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 16:38

Kilis'te 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunun yemekhanesinde çalışan kız öğrenci mutfak sorumlusunun cinsel tacizine uğradı. Kendisini "Bilerek yapmadım sadece elim değdi" diye savunan görevli tutuklandı.

Uyanınca gözünü ovuşturanlar dikkat! Masum gibi görünen bu hareket körlüğe davetiye çıkarıyor

Uyanınca gözünü ovuşturanlar dikkat! Masum gibi görünen bu hareket körlüğe davetiye çıkarıyor

Kilis merkezde bulunan 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda 1 Kasım'da yaşanan olayda, yurdun mutfak bölümünde yarı zamanlı çalışan kız öğrenci İ.Ö., mutfak sorumlusunun cinsel tacizine uğradı. Zemin katta tacize uğrayan genç kız çığlık atarak yardım istedi. İ.Ö. bağırmaya başlayınca şüpheli M.K., "Bilerek yapmadım sadece elim değdi" diyerek kendini savundu. Bunun üzerine kız öğrenci yurdu terk etti.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI: SİZ BANA GÜVENİN

Olayın ardından gözaltına alınan M.K. tutuklanırken yurdun bahçesinde toplanan öğrenciler olayı protesto etti. Öğrenciler, "Kilis uyuma kardeşine sahip çık" şeklinde sloganlar attı.

Olayın yaşandığı yurda gelen Kilis Valisi Tahir Şahin, slogan atan öğrencileri sakinleştirmeye çalışarak, "Ben sizin yanınızdayım, suçlular elbette cezasız kalmayacak. Hava çok soğuk, siz içeriye girin, hasta olacaksınız, sınavlarınıza çalışın. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Siz bana güvenin, olayın takipçisi olacağız'' dedi.

SAPIK TUTUKLANDI

Konuyla ilgili Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, "01.11.2024 günü Kilis 750 kişilik KYK Kız Yurdumuzun yemekhanesinde çalışan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenci olan İ.Ö. isimli genç kızımız aynı yurtta görevli şüpheli M.K.'nın cinsel tacizine uğramıştır. Şüpheli 02.11.2024 günü adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.