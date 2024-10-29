La Nina etkisi Türkiye'ye de vuracak, tahminler doğru çıktı!

29 Ekim 2024 19:21 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 19:37

Türkiye La Nina etkisi altına girdi. Yazın bitişiyle beraber yağışlı havalar başladı. Eğer bu etki tam tersi sürerse Türkiye için olumsuz koşullar gerçekleşecek. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasında La Nina hava olayının küresel olarak görülme ihtimalinin yüzde 60 olduğunu söylemişti.

Dünya Meteoroloji Örgütü küresel olarak La Nina etkisine karşı ülkemizi de rapora dahil ederek uyarılarda bulunmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sonbahar aylarının özellikle ülkemizin doğusu ve Karadeniz'in doğusu kesimlerinde sağanak yağışlar ve erken yağışıyla geçebileceğini söylemişti. Uzmanların incelediği son raporlara göre Türkiye​ La Nina etkisine girdi.

LA NİNA NEDİR?

La Nina hava olayı, Pasifik Okyanusu'nun merkezi ve doğu ekvatoral kesimdeki okyanus yüzey sıcaklıklarının büyük ölçüde azalmasının yanı sıra rüzgar, basınç ve yağış​ gibi tropikal atmosfer dolaşımındaki değişikliklere neden olduğu biliniyor. Batı Avrupa'da düşük sıcaklıklar getirmesi bekleniyor. Bu iklim modeli Alplere daha yağışlı ve daha soğuk koşullar getirerek daha sık ve daha yoğun kar yağışına yol açabiliyor. Ancak La Nina Akdeniz altından Afrika altına geçerse Türkiye'de yağışın azalma ihtimali de var.

LA NİNA İLE TÜRKİYE'DE İKİ İHTİMAL VAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmelerinde ülkemizde La Nina etkisinin sürmesiyle su kaynakları açısından sevindirici süreç yaşanabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Yusuf Demir şunları söyledi: "Son yıllarda dünyada ve ülkemizde küresel iklimin etkisiyle iklimlerin, yağış rejiminin değiştiğinin, kuraklığın veya yağışların zaman zaman etkisini gösterdiğini biliyoruz. Ülkemizin son 3 aylık yağış rejimini incelediğimizde mevsim normalleri ve üzeri yağış almamız bizi sevindiren bir gelişmedir. Tabi önümüzdeki süreçte bu düşen yağış miktarı aynı şekilde devam edecek mi? Asıl bizim değerlendirmeye çalıştığımız nokta bu noktadır. Bildiğiniz gibi geçen sene dünyanın tamamını etkileyen 'el nino' etkisi vardı. El Nino etkisi 'la nina' etkisine yani soğuk hava etkisine bırakmaya başladı. Uzmanların 2 farklı görüşü var. Bu görüşlerden bir tanesi; 'la nina' etkisiyle Akdeniz'den gelen soğuk hava etkisinin özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de etkili olacağını, bunun ise yağış rejimi üzerinde etkili olacağı, önemli yağışların alınabileceğini savunan bir modelleme yapan çalışmalar var. Bir grup ise la 'nina' etkisinin Akdeniz'in altından geçerek Afrika üzerine geçeceğini, bunun da Avrupa'nın Akdeniz'e doğru kısımda ve Türkiye üzerinde bir kuraklık​ veya yağış azalmasına sebep olacağını savunan modellemeler var. Şu andaki gelişmeler sanki daha yağışlı geçeceği yönünde bizi umutlandırıyor. İnşallah 'la nina' etkisiyle beraber önümüzdeki günlerde bu yağış rejimi böyle devam ederse kış aylarında yeterli yağışları almak suretiyle hem yeraltı suyu beslenmesi açısından hem ülkemizin su kaynakları açısından sevindirici bir süreci birlikte yaşayabiliriz. Tabi yaz aylarında tekrar kuraklık riski olabilir ama kışı iyi geçirmemiz tarımsal faaliyetleler açısından da umut verici bir gelişme olacaktır. Bu süreci iyi takip etmemiz lazım. Belli bölgelerimiz kar yağışı almaya başlaması umudumuzu artırıyor. Tabi hiçbir zaman rehavete kapılmamalıyız. Kaynaklarımızın süreci tamamen küresel iklimin etkisine bağlıdır. Zaman zaman bu tür etkilerle karşılaşacağız. Yağışları aşırı artması buna bağlı olarak yaşayacağımız felaketler veya aşırı kuraklığa bağlı olarak yaşayacağımız felaketler önümüzdeki süreçte yine karşımızda olacak. Duyarlı olmalıyız ve bilinçli bir toplum oluşturmalıyız."

DÜNYA METEOROLOJİ ÖRGÜTÜ BU YIL İÇİN DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), yaz sonunda açıkladığı uzun vadeli hava tahmin raporunda Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasında La Nina hava olayının görülme olasılığının yüzde 60 olduğunu açıklamıştı.

La Nina'nın genel olarak özellikle tropikal bölgelerde El Nino'nun tam tersi iklim etkilerine neden olduğu bilgisi verildi.

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana küresel kara ve deniz yüzey sıcaklıklarında uzun süreli bir artış gördük. Kısa vadeli soğuyan La Nina olayı ortaya çıksa dahi atmosferdeki ısıyı hapseden sera gazları nedeniyle küresel sıcaklıkların uzun vadeli yörüngesini değiştirmeyecek." ifadesini kullandı.