La Nina ve izobarik arasında sıkışacağız! Meteoroloji uyardı: 10 derece daha artacak

06 Haziran 2024 19:00 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 19:15

Türkiye geneli Haziran ayının girmesiyle yoğun sıcak havanın etkisi altına girdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar izobarik basıncın etkisiyle İstanbul'da havayı bunaltıcı hale getiriyor. Yurdun batı kesimlerinde yağışlı havayla biraz serinletici günler bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6-7 Haziran için yaptığı tahminlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 dereceye kadar üzerine yükseleceği uyarısı yapıldı.

YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

Amasya çevrelerinde bu akşamdan itibaren, cuma günü öğle saatlerinden sonra ise İç Ege, İç Anadolu kesimlerinde sağanak uyarısı yapıldı.Trakya'nın batısı, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.







İSTANBUL GÜNLERDİR İZOBARİK SICAKLIK ETKİSİNDE

İstanbul'un Afrika ile Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında olduğu, izobarik sırt nedeniyle sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bildirildi.

AFRİKA VE ARAP YARIMADASINDAN SICAK HAVA GELDİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye Afrika ve Arap Yarımadası'ndan yeni bir sıcak hava dalgasının geldiğini söyledi.

Bu nedenle sıcaklıkların arttığını belirten Toros, haziran başında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığını ifade etti.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

Prof. Dr. Toros, hafta sonuna kadar sıcaklıkların etkili olmaya devam edeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz izobarik sırt yukarı seviyelerde yüksek basınç uzantısının etkisi altında. Sırt, yerdeki yüksek basınç merkezinin bir uzantısı. Yüksek basınç merkezi gibi hava çöküyor, çöktükçe de ısınıyor. Bu durum sıcaklıkların artmasına neden oldu. Afrika ve Arap Yarımadası’ndan gelen sıcak hava dalgasıyla izobarik sırt nedeniyle İstanbul’da sıcaklıklar normalin yaklaşık 5 derece üzerinde seyrediyor. Yüksek basınç alanı uzantısı, yer seviyesinde Türkiye'nin güneyindeki sıcak havalarla birlikte sıcaklıkların normalin üzerinde olmasına neden oluyor. Vatandaşlarımızın bu sıcak günlerde dikkatli olması gerekiyor. Özellikle yaşlı ve hamilelerin sıcak saatlerde dışarı çıkmaması gerekiyor."

Dr. Özdemir, "İstanbul'da, cuma gününe kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyredecek. Cuma günü yurdun iç bölgelerinde gök gürültülü sağanak görülebilir ancak İstanbul'da yağış beklenmiyor. İstanbul'da sıcaklıkların 27 derecelere kadar düşmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

LA NİNA ETKİSİYLE HEM SICAK ETKİ HEM DENGESİZ YAĞIŞ

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, bu yaz La Nina etkisiyle sıcak hava dalgaları ile yağışlı koşulların bir arada yaşanmasını beklediklerini belirtti. Bu durumun, yaz aylarında bunaltıcı hava şartlarının yaşanmasına neden olabileceğini vurguladı. Ayrıca, Tağıl, kararsız hava şartlarının ani yağışlara sebep olabileceğini ifade etti.

"ANİ YAĞIŞLARA HAZIR OLUN"

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün tahminlerine göre Pasifik Okyanusu'nda serin ve yağışlı hava olayı La Nina'nın oluşma olasılığının yüzde 60 olduğunu aktaran Tağıl, bu durumun doğrudan Türkiye'yi etkilemese de hava koşullarındaki değişikliklerin zincirleme etkileri olduğunu vurguladı. La Nina'nın yaz ile erken sonbahar arasında etkili olmasının beklendiğini belirten Tağıl, bununla birlikte deniz yüzey sularının yüksek sıcaklıkları nedeniyle kararsız hava şartlarına yol açabileceğini söyledi.

Tağıl, "Bu kararsız hava şartlarının ani yağışlara neden olmasını bekliyoruz. Ülkemizde yağışlar ve yüksek sıcaklık bir araya geldiğinde bunaltıcı hava ortamı oluşacak. Bu yaz da 2023 yazında olduğu gibi yükselen deniz yüzeyi sıcaklıklarının hava koşullarında önemli rol oynamasını bekliyoruz" dedi.

TEMMUZ VE AĞIUSTOS YÜKSEK SICAKLIKLA AŞIRI HAVA OLAYLARI GÖRÜLECEK

Ayrıca, Avrupa Orta Vadeli Hava Durumu Tahmin Modeli'ne (ECMWF) göre, haziran, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini ve bu durumun büyük sıcaklık dalgalanmalarına ve aşırı hava olaylarına yol açabileceğini belirtti.