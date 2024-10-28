Laf atma tartışması kavgaya dönüştü! Silah ve bıçaklar konuştu: Olay anı kamerada

28 Ekim 2024 08:11 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 08:17

İstanbul Sultanbeyli'de laf atma tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 12 kişiden 4'ü tutuklanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Hamidiye Mahallesi​ Antalya Caddesi'nde S.E. ile A.O. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce tarafların arkadaşları da konuya dahil oldu. Sokak ortasında kavgaya tutuşan taraflar silah ve bıçaklarla birbirlerine saldırmaya başladı.

Kavgaya karışanlardan S.E. bıçakla, M.A. silahla yaralandı. Kavgada tabancayla açılan ateş sonucu bir otomobil de hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

22 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kavgayı ayıran polis ekipleri olaya karışan 12 şüpheliyi, ifadelerini almak üzere emniyete götürüldü. Olaya karışanlardan S.E'nin 22 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. A.O, S.E, M.A. ve S.D. tutuklanırken diğerler şüpheliler serbest bırakıldı.