Lastiği patlayan otomobil durağa girdi! Ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada

26 Eylül 2024 15:04 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:04

İstanbul'da seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil önce kaldırımda çarptı daha sonra da otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen vatandaşların ölümden saniyelerle kurtuldukları anlar kameralara anbean yansıdı.

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İstanbul​ Esenyurt​'ta öğle saatlerinde meydana gelen kazada; E-5​ Karayolu yan yoldan Edirne istikametine ilerleyen bir otomobil​, seyir halindeyken aniden lastiği patladı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma çıktı sonra da otobüs durağına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SANİYELERLE BÜYÜK BİR FACİADAN DÖNÜLDÜ

Kazada hafif şekilde yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün yara almadığı kazada büyük faciadan dönüldü. Kazada can pazarı yaşanırken olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.