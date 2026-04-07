Lastik fabrikasında makineye sıkışan işçiden acı haber

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki lastik fabrikasında makineye sıkışan 28 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren lastik fabrikasında çalışan Sercan Aktaş (28), öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle lastik sarma makinesine sıkıştı.
Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine süratle sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı Aktaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Genç adam, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.