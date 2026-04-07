Lastik fabrikasında makineye sıkışan işçiden acı haber

Kocaeli'de lastik fabrikasında makineye sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Lastik fabrikasında makineye sıkışan işçiden acı haber
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 17:03

'nin ilçesindeki lastik fabrikasında makineye sıkışan 28 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir lastik fabrikasında makineye sıkışan 28 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki lastik fabrikasında meydana geldi.
28 yaşındaki işçi Sercan Aktaş, lastik sarma makinesine sıkıştı.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla makineden çıkarılan Aktaş, hastaneye kaldırıldı.
Genç işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MAKİNEYE SIKIŞTI

Edinilen bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren lastik fabrikasında çalışan Sercan Aktaş (28), öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle lastik sarma makinesine sıkıştı.

Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine süratle sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı Aktaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Genç adam, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

