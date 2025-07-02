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 | Özge Sönmez

Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! Yurt dışından destek aldılar mı?

Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan Leman dergisiyle bağlantılı olduğu belirlenen şirket ve yetkilileri hakkında mali suçlar soruşturması başlatıldı. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 13:24

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Leman dergisince 26 Haziran'da yayımlanan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilen görsellerinin bulunduğu çizimin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturabileceğinin değerlendirildiği ifade edildi.

SAVCILIK DUYURDU: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Buna ilişkin Türk Ceza Kanununun "216/1 maddesi" gereğince soruşturma işlemleri başlatıldığı aktırılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma sırasında, şüpheliler Ali Yavuz, Aslan Özdemir, Cebrail Okcu, Doğan Pehlevan, Mehmet Tunçay Akgün, Zafer Aknar ile Yayımcı LM Basın Yayın Limited Şirketi tüzel kişisi ile şirketin yetkilisi Mehmet Çağçağ ve LM Basın Yayın Limited Şirketi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen LMK Entartainment Company (Leman Kültür) isimli şirketin yetkilisi Kemal Şentürk'ün yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan menfur eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi ve bu suretle ortaya çıkacak sonuçların mevcut soruşturmaya yön vereceği değerlendirildiğinden adı geçen şirketler ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca mali soruşturma başlatılmıştır."

Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! Yurt dışından destek aldılar mı?

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Öte yandan Savcılığın talimatı üzerine, yazı işleri müdürleri Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu ve karikatürü çizen Doğan Pehlevan gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ve yazı işleri müdür Aslan Özdemir'i ise yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

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