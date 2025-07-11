Leman dergisinin firari yazı işleri müdürü gözaltına alındı

Leman Dergisi'nde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak gözaltına alındı.

GÖZALTI KARARLARI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okcu, eser sahibi Doğan Pehlevan ve yazı işleri müdürü Zafer Aknar çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Soruşturma çerçevesinde firari şüpheli genel yayın yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün ve sorumlu yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yakalama çalışmaları sürerken, Özdemir'in saat 14.50 sıralarında yurt dışından yapacağı uçak seferi ile İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağı tespit edildi. Bunun üzerine şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.