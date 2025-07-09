Leman'ın karikatür skandalında yeni gelişme! Firari müdür de gözaltına alındı

Leman Dergisi'nde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın yer aldığı skandal karikatürle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.