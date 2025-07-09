Leman'ın karikatür skandalında yeni gelişme! Firari müdür de gözaltına alındı

İstanbul
Leman Dergisi'nde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın yer aldığı skandal karikatürle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.
Leman Dergisi'nde yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin bulunduğu karikatürün yayımlanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, firari yazı işleri müdürü Aslan Özdemir’in bugün İstanbul Havalimanı'na giriş yapacağının belirlenmesi üzerine hakkında gözaltı kararı verildi.