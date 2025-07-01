Leman'ın sitesine erişim engeli! Skandal karikatür infiale neden olmuştu

Leman’ın skandal karikatürüne tepkiler çığ gibi büyüyor. Daha öncede İslam'a ve peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'e yönelik skandallara imza atan sözde "mizah" dergisi Leman'dan'ın sitesine erişim engeli getirildi.

Leman dergisi yine İslam'ı ve Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed'i hedef aldı. Gelen tepkiler sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yaptığı açıklamayla dergi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında eser sahibi, genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürü dahil 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez. Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir.

Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

YENİ GELİŞME

LeMan Dergisi'nin web sitesi ve X hesabı, İstanbul 5. SCH'nin 1 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/6609 sayılı kararıyla, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi.

X platformu hesabı henüz Türkiye'den görünmez kılmadı.