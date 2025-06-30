Leman'ın tepki çeken çizimine soruşturma! Bakan Tunç duyurdu

Leman Dergisi, Hz. Muhammed ve Hz. Musa'yı resmetmeye çalışarak bir karikatür yayımladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tepki çeken karikatürle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ünlü mizah dergisi Leman, yayımladığı karikatürle tepkilerin merkezine oturdu. Bir çizimde İran-İsrail savaşı üzerinden peygamberimiz Hz. Muhammed ile Hz. Musa'yı sözde resmetmeye çalıştı. Yayımlanan karikatür büyük bir eleştiriyle karşılaştı.

"HİÇBİR ÖZGÜRLÜK BİR İNANCIN KUTSALLARINI MİZAH KONUSU YAPMA HAKKI VERMEZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu karikatürle ilgili bir açıklamada bulunarak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez." ifadelerini kullanarak paylaştığı mesajına şöyle devam etti:

"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 216. maddesi gereğince ‘dini değerleri alenen aşağılama’ suçundan adli soruşturma başlatılmıştır.

Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması; sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslümanın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Karikatürü çizen kişi ile derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.

ÇİZER GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da tepki çeken çizimi yapan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, gelişmeyi şu ifadelerle açıkladı:

"Peygamber Efendimizin (S.A.V) karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum: Bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir."

TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞLAR DERGİ ÖNÜNDE TOPLANDI

Dergiye tepki gösteren vatandaşlar, Beyoğlu’ndaki dergi binası önünde toplantı. Toplanan kalabalık, ‘Allah’a, Kuran'a ve Hazreti Muhammed'e bin selam’ sloganları atarak tekbir getirdi. Polis ekipleri, bina önünde güvenlik önlemi aldı.

ÖMER ÇELİK: YAPILAN ÇİRKİNLİĞİN SANATLA İLGİSİ YOK

Tepki çeken karikatürle ilgili bir açıklama da AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik'ten geldi.

Çelik, sosyal medya paylaşımında "Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimize yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Bu yapılan çirkinliğin sanatla ya da fikir özgürlüğüyle ilgisi yoktur. Kutsallarımıza yapılan saygısızlık nefret suçudur ve lanetli bir eylemdir. Avrupa’daki faşistlerin kutsallarımıza dönük saygısızlığıyla nasıl mücadele ediyorsak, bu lanetli eylemlerle de öyle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SİYONİZMİN ÖTESİNDE BİR ZİHNİYET DÜNYASI"

Çelik ayrıca katıldığı bir TV programında "Bu konularla ilgili bu tartışmalar dünyanın gözü önünde gerçekleşirken basit bir karikatür değil bu. Hem Hz Peygambere hem Hz. Musa'ya saygısızlık yaparak bir yandan da dar bir din savaşı olarak göstermeye çalışmak son derece siyonizmin ötesinde bir zihniyet dünyasına tekabül ediyor. En güçlü şekilde lanetliyoruz." dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: PROVOKASYONLARA MAHAL VERMEDEN SAĞDUYUYLA HAREKET ETMELİ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Karikatür ve mizah dergisi olduğunu iddia eden birtakım kendini bilmez güruhun yönettiği ahlaksız neşriyatın Alemlerin Efendisi Hz. Peygamberimize (s.a.s.) yönelik saygısızlık içeren karikatürlerini şiddetle kınıyoruz. ,

Müslümanların biricik rehberi Efendimize yönelik bu hakaret ve saygısızlık, basın özgürlüğüyle maskelenemez. Bu hastalıklı zihniyetten hukuk önünde mutlaka hesap sorulacaktır. Bu sistematik tahriklere karşı provokasyonlara mahal vermeden sağduyuyu kuşanarak hareket etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin yüksek değerlerine ahlaksızca saldıran bu aymazlara fırsat vermeyecektir."