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Lesovo Sınır Kapısı'nda Türkiye plakalı tırda çok sayıda susturuculu silah ele geçirildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 19:49 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 19:49
Lesovo Sınır Kapısı&#039;nda Türkiye plakalı tırda çok sayıda susturuculu silah ele geçirildi!

Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda Türkiye plakalı bir tırda 10 adet susturucu takılan silah ele geçirildi. Türk vatandaşı sürücü, Türkiye'den Almanya'ya paketlenmiş bir makine - beton pompası taşıdığını ileri sürdü.

Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Bulgaristan'ın Lesovo Gümrük Kapısı'nda Türk sürücünün kullandığı tırda 10 adet susturucu tabanca ve 15 boş şarjör ele geçirildi.

MAKİNE VE POMBA TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ

Türkiye'den çıkış yapan tır, Lesovo Sınır Kapısı'nda detaylı aramaya alındı. Türkiye'den Almanya'ya paketlenmiş bir makine - beton pompası taşıdığını beyan eden A.C. isimli Türk vatandaşı sürücü, nakledilen makine dışında beyan edeceği başka bir şeyin olmadığını açıkladı.

Lesovo Sınır Kapısı'nda Türkiye plakalı tırda 10 adet susturuculu silah ele geçirildi! - 1. Resim

Kargonun müteakip gümrük muayenesi sırasında müfettişler, römorkun ön kısmına, makinenin üzerindeki tentenin altına iliştirilmiş ve kemerle tutturulmuş bir torba elbise buldu.

EL KONULDU

Ceketteki kıyafetler arasında 10 adet susturucu takılabilen tabanca ve bunlara ait 15 adet boş şarjörün bulunduğu poşetlere el konuldu.

Lesovo Sınır Kapısı'nda Türkiye plakalı tırda 10 adet susturuculu silah ele geçirildi! - 2. Resim

Yakalama ile ilgili Yambol Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından işlemleri başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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