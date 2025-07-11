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LGS sonuçları açıklandı! MEB duyurdu

Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığınca 15 Haziran'da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınav sonuçları açıklandı. Adaylar meb.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve okul numarasıyla sonuçlara ulaşabilecek. Öğrenciler okul tercihlerini 14- 24 Temmuz arasında yapabilecek.

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LGS sonuçları açıklandı! MEB duyurdu
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 09:58
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 10:06

Liselere Geçiş Sınavı () sonuçlarının bugün saat 10.00 itibarıyla erişime açıldı. Millî Eğitim Bakanlığınca 15 Haziran’da iki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleşti.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Sınava başvuru yapan 1 milyon 10 bin 916 adaydan 963 bin 142’si sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,27 olarak gerçekleşti.

LGS sonuçları açıklandı! MEB duyurdu

2025 LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

LGS sorgulama sayfası yanlış bilinenin aksine önce .gov.tr adresinden paylaşıldı. Adaylar merkezi sınav sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve numarası şifreleriyle erişim sağlayabilecek.

T.C. kimlik numarasını bilmeyen adaylar kimlik kartının sol üst bölümünde (fotoğrafın üstü) yer alan 10 haneli numaraları ekrana girecek. Ardından okul numarası, doğum tarihi ve 5 haneli “doğrulama kodu” ile sonuç ekranı açılacak.

LGS sonuçları açıklandı! MEB duyurdu

LGS SINAV SONUÇLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

SONUÇ EKRANINDA NELER YER ALACAK?

LGS sınav sonuçları ekranında adayların kimlik bilgileri ( kimlik no, ad, soyad, doğum tarihi) yer alacak.

Hemen altında bulunan kısımda ise merkezi sınav puanı yani adayın sınavdan elde ettiği toplam puan bulunacak. Genel yüzdelik dilim, il yüzdelik dilimi de benzer şekilde sonuç ekranında yer alacak.

Adayın Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden doğru/yanlış/boş cevap sayısı da bulunacak.

LGS sonuçları açıklandı! MEB duyurdu

MEB TARAFINDAN TERCİH BİRİMLERİ KURULDU

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı son açıklamada LGS tercihlerinin 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

işlemleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılacak. Yerleştirme sonuçları 11 gün sonra (4 Ağustos’ta) erişime açılacak.

Türkiye genelinde 30 bin 632 noktada öğrencilerin tercihlerine destek olmak amacıyla tercih birimleri kurulacak. Öğrenciler, aileleri veya öğretmenleriyle giderek tercihlerini yapabilecek.

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