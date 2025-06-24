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LGS soruları sınav bitmeden mi paylaşıldı! MEB'den o iddialara açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı hakkında soru kitapçığının sınav bitmeden paylaşıldığına ilişkin iddialara yanıt geldi. MEB, iddiaları 'Asılsız' olarak niteledi. İşte tüm detaylar!

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LGS soruları sınav bitmeden mi paylaşıldı! MEB'den o iddialara açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.06.2025
saat ikonu 17:36
|
GÜNCELLEME:
24.06.2025
saat ikonu 17:36

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 Haziran'da gerçekleştirilen LGS ile ilgili iddialara yanıt geldi. MEB'den yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, "15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sözel alanına ait soru kitapçıklarının sınav bitmeden paylaşıldığı ve bu durumun sınav güvenliğini zedelediği" yönünde asılsız iddialar yer almaktadır.

LGS soruları sınav bitmeden mi paylaşıldı! MEB'den o iddialara açıklama

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, iki oturum hâlinde uygulanmaktadır. Sözel alan oturumu saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sonlanmaktadır. Bu oturum tamamlandıktan sonra, salon yoklama listeleri ve cevap kâğıtları geri açılamayan zarfa yerleştirilmekte ve özel seri numaralı kilitlerle sınav kutularına konulmaktadır.

Sözel oturumun bitişiyle birlikte ikinci oturum olan sayısal alan sınavı, saat 11.30'da başlayıp 12.50'de görevlilerce tüm güvenlik önlemleri aynı şekilde eksiksiz uygulanarak sona ermektedir. Soru kitapçıkları ise isteyen öğrencilerin/velilerin alması için okullarda bırakılmaktadır.

LGS soruları sınav bitmeden mi paylaşıldı! MEB'den o iddialara açıklama

'OLUMSUZ BİR DURUM OLUŞTURMADI'

Dolayısıyla haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikârdır.

15 Haziran 2025 tarihinde okullarımızda titizlikle gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın güvenliğine gölge düşürecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.
Toplumu yalan, yanlış ve tezviratlarla manipüle eden ve öğrencilerimizin ailelerini endişeye sevk eden bu tür haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ETİKETLER
#meb
#manipülasyon
#liselere geçiş sistemi
#Lgs
#Sınav Güvenliği
#Yanlış Haber
#Gündem
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