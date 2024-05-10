Lice'de uyuşturucu operasyonu: 167 kilo toz esrar ele geçirildi!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 May 2024 22:08 - Güncelleme : 10 May 2024 22:08
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu kaçakçıları arasındaki bağlantıyı ortaya koymak ve bölgedeki uyuşturucu tacirlerini yakalamak için operasyon düzenledi.
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde iki ayrı noktada jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda toz esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yolçatı ve Hedik mahallesi kırsalında icra edilen operasyonların başarıyla tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonlarda 2 ayrı noktada 167 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı ifade edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı