Limon satan pazarcının hilesi viral oldu! Tezgah altında bir kova su

21 Kasım 2024 07:32 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 07:33

Sosyal medyada hızla yayılan ve büyük tepki çeken bir pazarcı videosu, vatandaşları şaşkına çevirdi. Görüntülerde, pazarcının tezgah üzerindeki limonları daha taze ve sulu göstermek için ilginç bir hileye başvurduğu görülüyor.

Hileci pazarcı, limonları tezgahın altındaki bir kovada bulunan suya batırarak, müşterilerine daha cazip hale getirmeye çalışıyor. Bu yöntemle limonların yüzeyinde sulu bir görünüm oluşturmayı amaçlayan pazarcının davranışı, kısa sürede sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı.

VATANDAŞIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Duruma tepki gösteren pek çok kullanıcı, pazarcının davranışını 'etik dışı' ve 'tüketiciyi aldatmaya yönelik bir girişim' olarak yorumlarken, yetkililere denetimlerin artırılmasına yönelik çağrılarda bulundu. Özellikle pazarlarda alışveriş yapan vatandaşlar, bu tür hilelere karşı daha dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

CEZA ALACAK MI?

Videonun viral hale gelmesiyle birlikte, diğer pazarcıların da bu tür yöntemleri kullanıp kullanmadığı tartışma konusu oldu. Görüntülerin yayılmasının ardından tezgah sahibinin kimliği ve bu davranışının herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor."