Lise öğrencisini hayattan koparan kaza kamerada!

11 Eylül 2024 10:30 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 10:35

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybettiği korkunç kaza anı kameraya yansıdı.

Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde yaşanan korkunç kaza yürek dağladı. Otomobil ve motosikletin çarpıştığı kazada, 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, 17 yaşındaki lise öğrencisi de ağır yaralandı.

LİSELİ GENÇ KURTARILAMADI

Otomobil ile motosikletin karıştığı feci kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mağaralı'nın cenazesi Dörtyol Mezarlığı'nda defnedildi.