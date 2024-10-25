Lisede korkunç olay! Okulda herkesin gözü önünde arkadaşına kurşun yağdırdı!

25 Ekim 2024 12:50 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 13:09

Karaman’da bir lisede meydana gelen korkunç olayda lise öğrencisi okulda tartıştığı arkadaşın herkesin gözü önünde tabancayla 3 el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan liseli genç hayatını kaybetti. İşte dehşete düşüren olayın detayları...

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Dehşete düşüren olay sabah saatlerinde Karaman Hakkı Teke Spor Lisesi’nde yaşandı. 11. sınıf öğrencisi oldukları öğrenilen 17 yaşındaki A.G. ile 17 yaşındaki Mehmet Eren Parlak, okulun yerleşkesi içerisindeki spor salonunda bulundukları sırada tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., okula çantasında getirdiği tabanca ile öğretmen ve diğer öğrencilerin gözü önünde Mehmet Eren Parlak’a 3 el ateş ederek göğsünden ve elinden vurdu.

LİSELİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan Parlak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesi sonrasında yaralı genç ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mehmet Eren Parlak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaydan sonra polis tarafından tabanca ile birlikte gözaltına alınan A.G., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay yeri inceleme ekibi ise olayın yaşandığı spor salonu içerisinde çalışma yaptı. Olayın duyulmasının ardından İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan da okula gelerek bilgi aldı.

KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Öğrenci arkadaşı tarafından öldürülen Mehmet Eren Parlak’ın Karaman Sevgi Evlerinde kaldığı öğrenildi. İki genç arasında kız meselesinden kaynaklanan ve ortaokuldan beri devam eden bir husumet olduğu iddia edildi. Olayla soruşturma devam ediyor.